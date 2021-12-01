От версии сексуального рабства по делу Елены Логуновой отказались.

Версию сексуального рабства в деле по исчезновению рязанки Елены Логуновой частный детектив не рассматривает. Об этом она сказала, отвечая на вопрос блогера Кадета.

«Версию сексуального рабства нет, не рассматривали. Мы для успокоения души Натальи – мамы Елены Логуновой, отработали… послали письма и в монастыри. Подготовили листовка, которые расклеят не в Рязани. Но… изучив се, что мне рассказывали мама, папа, Леша (брат Елены Логуновой), знакомых и так далее, ну не могла она взят и бросить детей. Не могла она с любовником уехать, оставить семью, как пишут некоторые…»

Рассматривает ли версию о сексуальном рабстве Следственный комитет, неизвестно.

Ранее частная детектив сообщила, что скоро в СМИ появится секретная информация по делу Елены Логуновой (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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