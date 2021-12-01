Детектив: Скоро в СМИ появится секретная информация по делу Елены Логуновой.

Частный детектив Екатерина Шумякина сообщила, что в ближайшее время в СМИ появится секретная информация об исчезновении Елены Логуновой. Об этом она заявила блогеру Кадету.

«Скоро в СМИ появится информация про Елену Логунову, которую я пока сказать не могу. У меня есть подписка о неразглашении. Я не могу сообщать о ходе расследования. С меня взяли подписку после первого эфира у Андрея Малахова. Я добровольно ее подписала, не жалею об этом».

По словам детектива, она сотрудничает со следствием, с центральным аппаратом, все, что она делает, доносится до следователя.

«Они прекрасно знают, что я делаю, что мы делаем и находим», - заключила детектив.

Ранее она объяснила появление мансарды в доме, где исчезла Елена Логунова (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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