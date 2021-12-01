Появление мансарды в доме, где исчезла Елена Логунова, объяснила детектив

Частный детектив Екатерина Шумякина объяснила появление мансарды в доме, где исчезла Елена Логунова. Свою версию специалист озвучила блогеру Кадету.

— Когда взяли выписку из Росреестра, то там было написано, что второй этаж мансардный. «То есть, эта информация официальная из Росреестра. Но если собственник не подошел, не подал заявление, что есть ошибка в документе, то это все соответствует действительности, - сказала Шумякина. - Но сотрудник Росреестра мог назвать мансардой и кладовое помещение… На девятом этаже, если подняться выше, там есть одно закрытое помещение, и сколько там квадратов, я не знаю. Но дверь там есть. Обследовали ее или нет, я тоже не могу пояснить. Но я поняла, что это помещение принадлежит какой-то другой квартире. Опять же, это неточная информация… Ну это уже работа не моя, а Следственного комитета.

12 ноября в эфире ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» частный детектив Екатерина Шумякина сообщила новые подробности по делу исчезнувшей рязанки Елены Логуновой. Напомним, что маму двоих детей безрезультатно ищут с 25 июля этого года.

Недавно в доме, где проживали Елена и Александр выявили мансарду, собственником которой является бабушка Александра Логунова.

- Там можно было держать тело, а потом вывезти в удобное время, - поделилась своим мнением частный детектив. – Мы попасть в мансарды не можем – это частная собственность.