Адвокат объяснил розыск Елены Логуновой в Магаданской области обычной рассылкой

Адвокат Максим Калинов подтвердил версию «КП-Рязань» о поиске Елены Логуновой в Магаданской области чисто формальной работой полиции – «это может быть часть обычной рассылки».

Ранее сообщилось, что полиция Магаданской области начала розыск 26-летней рязанской девушки Елены Логуновой. По крайней мере, местная пресс-служба опубликовала ориентировку на пропавшую. Особо полицейские подчеркнули, что девушка исчезла со смартфоном Apple iPhone X (читать подробнее).

Сам факт публикации ориентировки на Елену Логунову на сайте УМВД России по Магаданской области абсолютно не говорит, что следы девушки ведут на Колыму, это обычная практика пресс-службы для отчетности.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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