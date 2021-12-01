Елену Логунову начали искать в Магаданской области.

Полиция Магаданской области объявила о поиске 26-летней рязанки Елены Логуновой. В региональном УМВД особо подчеркнули, что девушка в день исчезновения имела при себе бежевый рюкзак, а также смартфон Apple iPhone X в корпусе темно-серого цвета и черно-синем чехле.

Елена Логунова ушла из дома на третий день после своего дня рождения. По словам мужа – в магазин. С тех пор ее не могут найти.

Отметим, что ориентировка на сайте магаданского УМВД не говорит о том, что девушка может находиться в Магаданской области.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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