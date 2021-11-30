В центре Рязани обнаружили еще один открытый колодец.

В центре Рязани обнаружили очередной открытый колодец. Видео «КП-Рязань» прислал один из местных жителей. Расположен колодец на Цветном бульваре.

«Благодаря мэру Рязани Елене Сорокиной и местным инициативам, участок вдоль дома огородили забором. Люди вынуждены его обходить, а путь как раз пролегает через колонку, где стоит открытый колодец. Сам люк, видимо, украли. Прохожие время от времени набрасывают сверху автомобильную шину, но она в случае чего вряд ли спасет», - сказал местный житель.

Ранее сообщалось, что на улице Пугачева под землю провалился мужчина. После инцидента мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о глобальных планах по искоренению ситуации с открытыми люками (читать подробнее).

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