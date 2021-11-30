Мэр Рязани Сорокина рассказала о планах по работе с открытыми колодцам в городе

Глава администрации Рязани Елена Сорокина признала, что наболевшая в городе – это смотровые колодцы. Они либо «находятся в ненадлежащем виде, либо открыты и представляют угрозу». К такому выводу мэр пришла после участия в форуме «Время эффективных решений».

«Провела совещание, на котором этот вопрос был в центре внимания. На форуме мы разбирали, как от точечных, ситуативных решений перейти к системной работе, - пишет чиновница. - Используя этот опыт, рассказала коллегам, как с помощью метода декомпозиции целей можно решать проблемы. Например, организовать работу со смотровыми колодцами».

По словам Сорокиной, сначала нужно определить одну глобальную цель, а потом выделить подцели, и за каждой из них закрепить ответственных чиновников.

В ситуации с колодцами нужны минимум три подцели, считает чиновница - инвентаризация, уточнение нормативно-правовой базы и организация содержания колодцев.

Мэр уже поручила сформировать цифровую базу данных по колодцам всех подземных коммуникаций на территории Рязани. Часть работы уже сделали – инвентаризовали колодцы, расположенные на улично-дорожной сети города. Теперь это предстоит сделать по всем остальным объектам.

29 ноября в Рязани на улице Пугачева мужчина провалился в открытый колодец. Официально мэрия не прокомментировала данный инцидент (читать подробнее с видео).

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