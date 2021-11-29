Момент с провалившимся в колодец рязанцем попал на видео

Через несколько шагов мужчина провалится под землю.

В Рязани на улице Пугачева в Шлаковом поселке мужчина упал в канализационный колодец. Видео с моментом происшествия выложили в паблике НРВК.

«Рязанец провалился в люк. На улице Пугачева с задней стороны супермаркета «Дикси». Ужас!», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия у мужчины произошел вывих плеча.

Официальной информации, комментариев от администрации Рязани и их профильных подразделений не поступало.

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