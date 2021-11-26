СК: Расследование уголовного дела по факту гибели генерала Ивана Перова продолжается

Со дня смерти генерала Ивана Перова прошло больше трех месяцев. Обстоятельства его гибели до сих пор не выяснены.

Расследование уголовного дело по факту гибели генерала Ивана Перова, бывшего начальника УМВД России по Рязанской области продолжается. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете, правда, не добавив ничего нового.

Тело высокопоставленного в прошлом полицейского обнаружили вечером 8 августа с огнестрельным ранением головы на территории загородного дома в Солотче. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Бывшего начальника УВД оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.

Следственный комитет тут же возбудил уголовное по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Расследование продолжается уже более трех месяцев.

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