Тянет ли фраза депутата Сидорова о расстрелах на уголовное дело, ответил юрист

23 ноября на заседании Рязанской областной Думы при обсуждении проекта закона о введении QR-кодов депутат Владимир Сидоров отличился радикальным выступлением. Сначала призвал руководствоваться принципом «не привился – не подходи близко, не выходи из дома, детей в школу не пускай», а затем и вовсе заговорил о расстрелах:

«Сегодня как мы делаем… Мы покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать, я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», - выпалил вдруг депутат.

КП-Рязань попросила прокомментировать заявление депутата известного юриста, руководителя правозащитной компании «Результат» Сергея Аверцева. Следует подчеркнуть, что адвокату не было известно, кому принадлежит скандальное высказывание.

- Подобное заявление может квалифицироваться по статье 205.2 «Публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Под личным оправданием терроризма в настоящей статье понимается публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильной, особенно если это было совершено с использованием средств массовой информации, электронных или телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Всем известно, что в Российской Федерации расстрел не предусмотрен. Потому в данных словах усматривается предложение вводить такие меры, как расстрел. Причем, непонятно каким образом человек, говорящий это, готов поучаствовать в расстрелах, зная, что Закон не этого не позволяет. Если найдется кто-то, кто заявит в правоохранительные органы на правомерность данного высказывания, то вполне может быть возбуждено уголовное дело по вышеуказанной статье, - заявил Аверцев.

За недопустимые высказывания старожила Рязанской облдумы осудили и коллеги по партии «Единая Россия», членом которой он пока остается, и представители других фракций, представленных в региональном заксобрании. Позже депутат публично извинился за свои слова. Несмотря на это, уже появилась онлайн-петиция с требованием снять парламентария с должности.