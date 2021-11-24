Спикер Рязанской облдумы про расстрел: Нужно учесть, что жена Владимира Сидорова умерла от ковида

Спикер Рязанской облдумы про расстрел людей, купивших QR-коды: Нужно учесть, что жена Владимира Сидорова умерла от коронавируса.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин прокомментировал высказывание депутата Владимира Сидорова о расстреле людей, купивших QR-коды о вакцинации.

«Конечно, оно [высказывание] является недопустимым, и мы в «Единой России» его не разделяем и осуждаем. До нашего коллеги-депутата эту позицию довели, и он с ней согласился», - написал Аркадий Фомин, но отметил, что при оценке сказанного [Сидоровым] следует учесть, что супруга депутата умерла от коронавируса.

«Эта трагедия во многом объясняет эмоциональность его выступления», - подчеркнул Фомин.

Рязанцы в комментариях под сообщением Аркадия Фомина все равно высказали претензии в адрес Сидорова:

«Его личная трагедия не дает ему право так высказываться о других, а если ему требуется помощь соответствующих специалистов-психологов, то почему он за ней не обратился? Может ли человек в таком состоянии выражать глас народа?» - написала рязанка Марина Брагина.

Ранее Владимиру Сидорову пришлось закрыть комментарии на своей странице во «ВКонтакте». Люди буквально завалили депутата оскорблениями (читать подробнее).

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