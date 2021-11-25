Гордума перестанет согласовывать заместителей главы администрации Рязани

Рязанская городская Дума на заседании 25 ноября отменила норму о согласовании депутатами заместителей главы администрации Рязани. Она была принята еще в 2006 году, но только теперь вдруг выяснилось, что она противоречит федеральному законодательстве.

Несоответствие с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» нашла прокуратура. Конечно, не сама, а по наводке депутата Сергея Еремина. Это председатель комитета по регламенту, местному самоуправлению и депутатской этике.

«Писал заявление в прокуратуру я с просьбой разъяснить данный момент по поводу законности или незаконности назначения заместителей главы администрации», - цитирует Еремина «МедиаРязань».

В итоге прокуратура в лице и.о. прокурора Советского района Ивана Цунаева вынесла протест, при рассмотрении которого 21 депутат проголосовал за его удовлетворение, а 18 – против. То есть решение принято.

Свою бесполезность норма показала во время назначения замглавы администрации Рязани Алексея Пустовалова. Отсутствие одобрения депутатов не помешало ему занять должность. Сначала с приставкой «и.о.» , но потом и ее не стало.

Ранее группа депутатов хотела еще и расширить свои при назначении муниципальных управленцев, но эта инициатива провалилась.