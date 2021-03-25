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Политика25 марта 2021 14:41

Мы узнали подробности того, как Рязанская гордума отклонила кандидатуру Пустовалова

Интрига сохранялась до самого последнего мгновения
Антон ВОХЕЧ
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Кандидатура Пустовалова не устроила даже некоторых представителей "Единой России". Фото из архива "КП"-Рязань".

Мы писали о том, что 25 марта депутаты Рязанской городской Думы не утвердили кандидатуру Алексея Пустовалова на должность первого заместителя главы администрации Рязани.

На повестке дня было 30 вопросов. Вопрос о кандидатуре первого зама Елены Сорокиной стоял по очереди вторым. На заседании присутствовали 35 парламентариев - пятеро передали право за них проголосовать коллегам из фракции - это не запрещено законом.

Перед голосованием по второму вопросу - Алексея Пустовалова - сначала выступил руководитель фракции КПРФ Петр Пыленок, который после беседы с кандидатом в замы сити-менеджера Рязани был "не уверен, что человек, плохо разбирающийся в проблемах города, способен полноценно занимать такую должность".

Следом, более дипломатично, выступил руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Володин:

- Должность первого зама долгое время оставалась вакантной. Ходило много слухов, было обилие инсайда в информационной среде. Буквально за неделю до заседания внесли кандидатуру человека, которого по работе в городе мы не знаем. Фракция ЛДПР решила воздержаться: сказать, что это плохой человек, у нас нет никаких оснований.

Исходя из логики, если эсеры (3 депутата) и либерал-демократы (6 человек) воздержались, и шестеро коммунистов проголосовали по-разному - против или воздержались, то единороссы "провели" бы нужную им кандидатуру. Но пятеро из них не нажали кнопку "за".

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