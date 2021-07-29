Алексея Пустовалова утвердили первым замглавы администрации Рязани

Алексей Пустовалов.

29 июля на заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали назначение Алексея Пустовалова первым заместителем главы администрации Рязани, руководителем аппарата. Таким образом, Пустовалов избавляется от приставки «и.о.».

«За» проголосовали 37 депутатов, «против» двое. За день до заседания вопрос провели через профильный комитет, не внеся заранее в основную повестку.

Напомним, 25 марта кандидатуру Пустовалова депутаты не утвердили: 20 было за, двое против, а 18 воздержались. Тем не менее, чиновника из аппарата правительства градоначальница Елена Сорокина назначила исполняющим обязанности. Сейчас он формально стал вторым лицом администрации.

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