Идея депутатов согласовывать назначения в администрации Рязани провалилась

В Рязани окончательно завернули идею депутатов гордумы согласовывать назначения ключевых руководителей в структуре администрации Рязани и в муниципальных предприятиях. По итогам публичных слушаний о расширении полномочий «избранников», которые прошли еще в июле, поправки в Устав города поддержки не получили.

Об этом 29 сентября заявила председатель Рязанского городской Думы Юлия Рокотянская на заседании комитета по регламенту. По ее словам, 20 из 23 предложений, поступивших к проекту решения, сводятся к одному – отклонить. Да и сама процедура внесения поправок, добавила Рокотянская, противоречила законодательству.

Напомним, гордума уже голосует за назначение главы администрации Рязани по итогам конкурса. Инициатива, которую группа депутатов проталкивала весьма дезорганизовано, заключалась в прямом согласовании заместителей главы, руководителей подразделений (управлений) и директоров муниципальных предприятий.

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