«Я уже опытный сиделец»: Сергей Карабасов дал интервью после отмены домашнего ареста

В СИЗО Лефортово Сергей Карабасов в силу возможности поддерживал свое здоровье, но получил легочное заболевание. Фото из личного архива Сергея Карабасова.

Бывший глава администрации Рязани Сергей Карабасов дал интервью после смягчения меры пресечения на суде по уголовному делу о детской площадке в Лесопарке. Экс-чиновник рассказал о пребывании в СИЗО Лефортова, где пробыл 13 месяцев. Затем 17 месяцев он находился под домашним арестом.

«В первое время в Лефортово было очень сложно. Там содержат государственных преступников, поэтому настроение было соответствующее», - поделился Карабасов в интервью "МедиаРязани".

По словам нынешнего подсудимого, несмотря на попытки поддерживать нормальное физическое состояние, в марте при обследовании у него нашли заболевание легких. Теперь он вынужден периодически проходить лечение и обследования.

Скоро (возможно, 23 ноября) суд объявит приговор Сергею Карабасову. В интервью он сказал, что «надеется на справедливый приговор», но соберет к заседанию личные вещи.

«Так получилось, что я уже опытный сиделец. Поэтому на всякий случай буду готовить к заседанию сумку с личными вещами. В Лефортово после ареста я получил первую передачу только через несколько недель. Не хочется обременять близких лишними заботами», - объяснил Карабасов.

После перевода из СИЗО под домашний арест бывший глава администрации Рязани рассказал в эксклюзивном интервью «КП-Рязань» о жизни в неволе, а его адвокат оценил шансы участников процесса на объективный приговор (подробнее).