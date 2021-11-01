Защита Сергея Карабасова добилась его освобождения из-под домашнего ареста

Сергей Карабасов освобожден из-под домашнего ареста. Вместо него Рязанский областной суд избрал бывшему главе администрации Рязани меру пресечения в виде «запрета определенных действий». Таков итог рассмотрения апелляции на постановление Советского районного суда.

Заседание, на котором рассматривалась апелляция стороны защиты, состоялось 1 ноября в Рязанском областном суде. На нем, как передает «МедиаРязань», адвокат Эдуард Видакас настоял на том, что судебное следствие по уголовному делу фактически окончено и обвиняемый не сможет на него повлиять. Сам Карабасов заявил, что «ощущает нехватку физической активности, прогулок на свежем воздухе».

Сергей Карабасов проходит по уголовному делу о растрате бюджетных средств при установке и приемке детской площадки в Лесопарке. Вместе с ним – его бывший заместитель Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов.