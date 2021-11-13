Мама исчезнувшей Елены Логуновой просит наказать первого следователя за «волокиту»

Адвокат Наталии Кошелевой, матери загадочно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой, представил «КП-Рязань» мнение потерпевшей стороны о ходе следствия. По словам Максима Калинова, работа «немного активизировалась», но вместе с клиенткой юрист попросил привлечь первого следователя Евгению Абрамову к дисциплинарной ответственности.

«По моему мнению и мнению потерпевшей, именно из-за волокиты и далеко не своевременного выполнения следственных действий следователем Абрамовой было упущено драгоценное время, что, на наш взгляд, привело к длительному и сложному расследованию дела», - сказал Калинов.

По словам адвоката, теперь большинство его ходатайств стало удовлетворяться следствием. Как он же сообщал ранее, дополнительный осмотр с применением спецсредств выявил следы биологического происхождения (вероятно, крови) в квартире Логуновых и на моторной лодке, принадлежащей отцу Александра Логунова – мужа Елены. Последнего потерпевшая сторона вновь ходатайствовала допросить в качестве подозреваемого.

«Уверен, что это необходимо. На этом также настаивает потерпевшая Наталья Кошелева», - высказался Максим Калинов.

Кроме того, Калинов сообщил, что отправил ряд ходатайств об изъятии записей камер видеонаблюдения на въездах в Рязань для «наиболее полной отработки версии о ее похищении».

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