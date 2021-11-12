Разладу в семье Логуновых послужил выбор крестной для дочери исчезнувшей Елены

Бабушка Елены Логуновой (в центре) рассказала о разладе внучки с супругом из-за выбора крестной для дочери.

В семье рязанки Елены Логуновой перед загадочным исчезновением произошел разлад из-за выбора крестной для ее младшей дочери. По словам родных Елены, она хотела, чтобы девочку крестила ее мать Наталия.

«Но когда об этом узнал Саша, там пошла вражда», - заявила в программе «Прямой эфир» Ольга Иванова, бабушка Елены Логуновой.

В итоге девочку якобы тайком покрестили родители Александра - мужа Елены.

Тема взаимоотношений между супругами и их родственниками стала одной из центральных в выпуске. Например, бабушка Елены утверждает, что муж Александр при ней применял к жене силу. Адвокат Наталии Кошелевой (мамы Елены), в свою очередь, заявил, что на очной ставке Александр ответил на вопрос, бил ли он свою супругу, так: «Не бил, а толкал».

Кроме того, известно, что матери Елены Логуновой, как и бабушке, не позволяют видеться с внучками.

Ранее стало известно о найденных в квартире Логуновых, в автомобиле матери и моторной лодке отца Александра следах, которые могут оказаться следами крови. Заключение даст экспертиза. Также в доме, где живут Логуновы, как оказалось, есть мансарда, якобы принадлежащая бабушке Александра. Шоу Андрея Малахова, где озвучили всю эту информацию, выйдет в эфир на телеканале "Россия 1" в 17:15.