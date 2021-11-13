Рязанский митрополит: В каких-то случаях нарушение парковки я не считаю грехом

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему греховности нарушений ПДД. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался на тему греховности нарушений ПДД. Свое мнение он озвучил в эфире Епархиального радио, отвечая на один из вопросов.

«Надо ли каяться в нарушении ПДД и грех ли это, если нарушение несерьезное с точки зрения морали – парковка в неположенном месте?», - спросил один из слушателей.

Архиерей стал отвечать в том смысле, что подобные нарушения провоцируются недостатками инфраструктуры:

«Иногда просто нет парковок, которые должны быть. Вот, например, около нашего кремля негде людям поставить автомобили. Это печально, потому что мы говорим о развитии паломничества и туризма, но ведь нужно создать какие-то условия, чтобы среда была благоприятная», - заявил митрополит Марк.

По его мнению, если нарушение правил грубое («превышение скорости и прочие вещи»), то каяться нужно, так как это нарушение законов государства и угроза жизни других людей.

«Ну а парковка… В некоторых случаях я не считаю это грехом, когда власти города не обеспечивают парковки там, где должны быть парковочные места», - высказался священнослужитель.

Кстати, говоря об отсутствии благоприятной среды, митрополит Марк также привел в пример проблему доступности и «внешнего вида» городских туалетов на примере туалета в Рязанском кремле.

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