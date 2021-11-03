Минздрав подтвердил, что в Рязани вакцину «Спутник Лайт» полностью истратили

В октябре вакцина «Спутник Лайт» в Рязани полностью закончилась. Фото: Иван МАКЕЕВ

В октябре вакцина «Спутник Лайт» в Рязани полностью закончилась. Об этом официально сообщил минздрав Рязанской области. Связано это с большим количеством желающих привиться от коронавируса.

«Поставка «Спутника Лайт в Рязанскую область происходила с июля. Вакцина была в свободном доступе, но в октябре, в связи с возросшей активностью желающих привиться, вакцина в пунктах вакцинации была полностью истрачена. Сейчас ждем очередной поставки из федерального центра», - отметили 2 ноября чиновники минздрава.

Как отметили в ведомстве, вакцина поставляется во все регионы России централизованно, и на местах становится известно за один-два дня.

«Как только вакцина поступит, то ее сразу же распределят по медицинским организациям», - заверили в минздраве.

Ранее сообщалось, что в Рязани исчезла вакцина «Спутник Лайт», но вскоре чиновники опровергли эту информацию, сказав, что вакцина в регионе есть, но в ограниченном количестве. К слову, в Едином центре вакцинации, вопреки словам губернатора, «Спутника Лайт» нет.

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