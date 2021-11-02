В Рязани закончилась вакцина «Спутник Лайт», ближайшая запись на 20 декабря

В Рязани «Спутника Лайт» нет, но можно привиться «Спутником». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани закончилась вакцина «Спутник Лайт», ближайшая запись на прививку этим препаратом доступна на 20 декабря. Об этом сообщает ProГород со ссылкой на опергруппу.

««Спутник Лайт», действительно, закончился. Если вы хотите привиться именно этой вакциной, то необходимо записаться. Ближайшая запись доступна на 20 декабря», - пояснил 1 ноября оператор горячей линии.

В оперштабе журналистам не сообщили, когда конкретно ждать поставки вакцины «Спутник Лайт», но подтвердили, что желающих привиться именно этим препаратом очень много. Именно поэтому всех рязанцев будут принимать исключительно в порядке очереди по предварительной записи.

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