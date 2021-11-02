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Общество2 ноября 2021 11:33

Минздрав: Вакцина «Спутник Лайт» в Рязани есть, но в ограниченном количестве

В ведомстве опровергли информацию, что препарат в регионе закончился
Источник:kp.ru
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В Рязани вакцина «Спутник Лайт» есть, но в ограниченном количестве.

В Рязани вакцина «Спутник Лайт» есть, но в ограниченном количестве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» есть в Рязанской области, правда, в ограниченном количестве. Об этом сообщило министерство здравоохранения Рязанской области.

«Препарат «Спутник Лайт» в регионе есть, но в ограниченном количестве. Применяют эту вакцину только для ревакцинации и вакцинации официально переболевших коронавирусом».

Ранее сообщалось, что в регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт», и чтобы привиться именно этим препаратом нужно записаться – ближайшая запись на 20 декабря (читать подробнее).

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