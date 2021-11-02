В Едином центре вакцинации в Рязани нет вакцины «Спутник Лайт». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Едином центре вакцинации на улице Каширина нет вакцины «Спутник Лайт». Об этом «КП-Рязань» сообщили в самом центре.

«В настоящее время «Спутника Лайт» нет, но вы можете привиться просто «Спутником». Если все-таки хотите «лайтом», то позвоните на следующей неделе, чтобы уточнить, есть ли он в наличии», - ответили в центре.

2 ноября губернатор Николай Любимов на заседании областного правительства сообщил, что в настоящий момент в регионе работают 69 пунктов вакцинации, и все они снабжены вакциной четырех видов - «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Речь в том числе шла и о Едином центре вакцинации, который открыли накануне в «Точке кипения».

Ранее сообщалось, что сама вакцина «Спутник Лайт» в регионе есть, правда, в ограниченном количестве (читать подробнее).

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