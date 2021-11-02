В Едином центре вакцинации в Рязани нет вакцины «Спутник Лайт».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Едином центре вакцинации на улице Каширина нет вакцины «Спутник Лайт». Об этом «КП-Рязань» сообщили в самом центре.
«В настоящее время «Спутника Лайт» нет, но вы можете привиться просто «Спутником». Если все-таки хотите «лайтом», то позвоните на следующей неделе, чтобы уточнить, есть ли он в наличии», - ответили в центре.
2 ноября губернатор Николай Любимов на заседании областного правительства сообщил, что в настоящий момент в регионе работают 69 пунктов вакцинации, и все они снабжены вакциной четырех видов - «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Речь в том числе шла и о Едином центре вакцинации, который открыли накануне в «Точке кипения».
Ранее сообщалось, что сама вакцина «Спутник Лайт» в регионе есть, правда, в ограниченном количестве (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!