Рязанцам доступны все четыре вакцины от COVID-19

Губернатор Николай Любимов на заседании областного правительства сообщил, что в настоящий в момент регионе работают 69 пунктов вакцинации.

- Все они снабжены вакциной четырех видов («Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» - Ред.). Один из них открыт накануне в центре Рязани, в «Точке кипения». Туда можно прийти без записи, действуют 10 окон, где работают медики из восьми больниц и поликлиник, а также волонтеры, - рассказал Любимов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что однокомпонентный «Спутник» якобы закончился. Но в региональном минздраве эту информацию опровергли, сообщив, что «Спутник Лайт» есть, но в ограниченном количестве.

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