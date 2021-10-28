Из разных точек Рязани горожане сообщили о массовой гибели птиц

Снимки с улице Военных Автомобилистов, опубликованные 27 октября. В Октябрьском городке падеж птиц наблюдают часто. Фото: vk.com/nkr62

27 октября из нескольких точек Рязани горожане сообщили о массовой гибели птиц. В соцсетях появились фотографии последствий «птицепада» из Октябрьского городка, микрорайона Приокский, с Московского шоссе.

Так, утром среды подписчица RZN LIFE насчитала полтора десятка трупов пернатых «только вдоль тропинки» в посадке у дома 65 на улице Октябрьской.

«Какие-то застряли между веток деревьев, какие-то на земле. Один вороненок лежал и дергался. Что происходит?», - задалась вопросом рязанка.

Еще несколько фото появилось в группе «Типичная Рязань»:

«Мертвые птицы только на Московском шоссе, в районе остановки «Таможня», или во всем городе?», - спросила автор поста.

Мертвые птицы у остановки "Таможня". Фото: vk.com/tr_ryazan | Анжелика Кудеенко

В комментариях ответили, что подобное, но не в таком масштабе, наблюдали в Горроще.

Кроме того, тревожное сообщение поступило из Октябрьского городка. Конкретно 27 октября выложили снимок с улицы Военных Автомобилистов, 12. Однако в группе «Народный контроль» со ссылкой на местных жителей отметили, что новые мертвые птицы здесь появляются практически каждый день.

Минувшим летом падеж пернатых был на улице Строителей. Среди рязанцев популярно мнение, что происходящее связано с вредными выбросами в атмосферу. Полтора года назад главное управление ветеринарии связало массовую гибель птиц в Рязани с отравлениями. О свежих исследованиях власти не сообщали.

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