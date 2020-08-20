Лежат, как яблоки: на улице Строителей вновь дохнут птицы

На улице Строителей в Рязани нашли несколько мертвых птиц. Фото: НРВК | Алексей Старшинов.

Утром 20 августа на улице Строителей обнаружили мертвых птиц. Фотографии выложили в паблике НРВК.

По словам рязанца Алексея Старшинова, тушки лежали прямо за железнодорожным военкоматом, «как яблоки».

«Несколько еще трепыхались. Видно в городе у нас с экологией все "хорошо"», - говорится в сообщении.

Напомним, массовую гибель птиц в Рязани в конце 2019 года специалисты связали с интоксикацией через пищеварительную систему.

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