Эксперты: Грязный воздух – не определяющий фактор причины гибели птиц в Рязани

После массовой критики в СМИ региональные власти все-таки дали развернутый ответ по массовой гибели птиц в Рязани. Слово взяли специалисты главного управления ветеринарии Рязанской области.

ВЫЕЗЖАЛИ-ПРОВЕРЯЛИ

По их словам, 21 ноября прошлого года работники городской ветстанции выезжали на пляж 3-го Борковского карьера, где были обнаружены трупы чаек. После исследований в лаборатории, выяснилось, что птицы инфекционными и паразитарными заболеваниями, общими для человека и животных, не страдали.

«По результатам вскрытия можно предположить, что смерть птиц наступила от остановки сердца в виду острой сердечной недостаточности на фоне обильного внутреннего кровотечения», — говорится в сообщении.

28 ноября специалисты выезжали по двум адресам: Октябрьский городок, 42 и парк Железнодорожников, расположенного вдоль проезда Завражнова, где отобрали трупы галок. Как и в предыдущем случае, инфекционные и паразитарные заболевания были исключены.

Кроме того, специалисты проводили патологоанатомические вскрытия трупов павших птиц, и сделали вывод, что смерть их всех наступила от остановки сердечной деятельности на фоне общей интоксикации: кровоизлияния на слизистой оболочке пищевода, глотки, трахеи и желудка; геморрагическое воспаление мышечного и железистого желудка; кровоизлияния на эпикарде и эндокарде.

На основании изложенного, специалисты лаборатории пришли к выводу, что смерть наступила на фоне поступления токсина через желудочно-кишечный тракт.

29 ноября ветеринары отобрали пробы патологического материала от птицы, павшей во дворе дома №12 по проезду Завражнова. Все пробы отправили в город Орел, в Центральную научно-методическую ветеринарную лаборатория для химико-токсикологических исследований. Каких-либо токсинов и иных отравляющих веществ не обнаружено.

31 декабря специалисты выезжали еще по двум адресам: улица Станкозаводская, 30 и улица Бирюзова, д. 1 корп. 1. Результаты исследований, проведенных областной ветеринарной лабораторией, показали, что на основании проведенного патологоанатомического вскрытия невозможно сделать окончательный вывод о причине смерти птиц из-за разложившихся трупов.

МЕСТО ОТРАВЛЕНИЯ

Ветеринарная служба, проанализировав сложившуюся ситуацию и учитывая биологию жизнедеятельности галок, сделало предположение, что отравились они не на месте обнаружения трупов.

Такие выводы сделаны по двум причинам:

- в местах обнаружения трупов галок, падеж голубей и воробьев, обитающих вблизи вышеуказанных адресов, не зафиксирован. Этот факт исключает и отравление галок через органы дыхания на месте их гибели;

- рацион питания и места кормления у галок и голубей с воробьями сильно различается. Галки преимущественно насекомоядные птицы в летнее время, и всеядные – зимой, в то время как голуби и воробьи преимущественно зерноядные. Основное место кормления галок зимой – городская свалка и ее окрестности. С рассветом они покидают места ночевки и возвращаются на них ближе к вечеру. Голуби же и воробьи находят корм вблизи мест обитания. Таким образом, можно исключить отравление птиц зерном в местах обнаружения их трупов.

«Кроме того, в соответствии с отчетом за ноябрь 2019 года, размещенном на официальном сайте Росгидромета, в ноябре случаев аварийного, высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха зафиксировано не было. В связи с тем, что массовая гибель птицы носила исключительно локальный характер, а также ей были подвержены преимущественного галки, то данные Росгидромета о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Рязани не могли являться определяющим фактором причины гибели птиц», — говорится в заключении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани продолжают замертво падать птицы

Новые сообщения касаются разных районов города (подробнее).

В Канищеве заметили еще несколько мертвых птиц

Рязанка насчитала 12, причем, по ее словам, появились трупы одновременно (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».