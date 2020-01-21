Почему чиновники управления ветеринарии тормозят информацию, которую уже частично озвучил губернатор?

Тема мертвых птиц в начале недели снова замелькала в рязанском информационном поле. Причиной этому стал отказ Главного управления ветеринарии Рязанской области предоставить общественникам заключение экспертизы погибших пернатых, которую провело ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория города Орла». В управлении сообщили, что заключение не может быть предоставлено третьим лицам из-за условий договора, заключенного с лабораторией из города Орла. Оказывается, разглашение информации о результатах исследования третьим лицам возможно только с предварительного письменного согласия лаборатории-исполнителя.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

Еще 23 декабря 2019 года на итоговой годовой пресс-конференции губернатор Николай Любимов сообщил, что согласно выводам специалистов, поступившим к нему, причиной смерти птиц стали токсины, которые попали через желудочно-кишечный тракт. Получается парадокс глава региона озвучил данные исследования еще в декабре, а структурное подразделение регионального правительства, коим является Главное управление ветеринарии, сообщить эту информацию не может. Выходит, либо губернатор нарушил условия договора с лабораторией-исполнителем, разгласив информацию людям, либо же в управлении, мягко говоря, лукавят.

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«РАЗГЛАШАТЬ НЕ МОЖЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬ, НО НЕ ЗАКАЗЧИК»

Как бы то ни было, в пресс-службе орловского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории «Комсомолке» сообщили, что, согласно договору, это они не имеют права разглашать результаты исследования, но никак не заказчик.

Когда же корреспондент «Комсомолки» сообщил об этом чиновнику регионального управления ветеринарии Сергею Демину, готовившему ответ общественникам, тот отказался от комментариев, посоветовав обратиться с письменным запросом к начальнику управления Людмиле Гавриковой.

Таким образом, результаты исследования вполне могли быть озвучены общественности, что губернатор частично и сделал, а вот замалчивание информации региональным управлением ветеринарии и нелепые отсылы к пункту договора, о котором даже не слышал исполнитель исследований, привели к созданию тайны на пустом месте.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Напомним, в первой половине ноября в Октябрьском городке, Горроще, на улице Весенней и в парке Железнодорожников произошла массовая гибель птиц - в основном галок. В общей сложности было обнаружено 50 трупов пернатых, часть которых отвезли в лабораторию на проверку. Меньше недели спустя погибли уже чайки: десяток мертвых птиц обнаружили на Борковском карьере. К ветеринарам отвезли нескольких из них, причина смерти остановка сердца из-за большой кровопотери. Птицы были ранены. Кем не известно. Однако и их, и погибших ранее галок, в рязанской ветлаборатории проверили на наличие птичьего гриппа вируса не нашли. В те же дни страшная находка обнаружилась уже в центре города на проезде Завражнова. Это в двух шагах от площади Победы! На этот раз вновь галки. Семь птиц. И никаких ранений. А под конец месяца нашли сразу 80 мертвых галок и снова в Октябрьском городке.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

У меня нет оснований не доверять версии пищевого отравления

Версию с пищевым отравлением поддерживает и рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский:

- Птицы очень быстро переваривают пищу: через три часа после трапезы ни в желудке, ни даже в кишечнике от нее не остается и следа. Я с такой массовой гибелью птиц не сталкивался никогда. Да, в природе гибнет много птиц, но не разово и не в таких количествах. Но не доверять версии пищевого отравления, у меня оснований тоже нет.

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