2020-01-05T14:01:25+03:00
Общество

В Рязани продолжают замертво падать птицы

Новые сообщения касаются разных районов города
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Мертвая ворона на улице Солнечной.Мертвая ворона на улице Солнечной.
Изменить размер текста:

С наступлением нового года в Рязани продолжают замертво падать птицы. 2 января тревожный сигнал в редакцию «Комсомольской правды» поступил из поселка Южный – на улице Корнилова на крышу жилого дома свалилась мертвая ворона. 4 января еще одну мертвую ворону нашли на дороге жители улице Солнечной.

Отметим, что вороны – традиционные жители городов, в том числе городов с плохой экологией. Что послужило причиной их смерти не известно.

На фоне плохой экологии многими людьми это воспринимается как тревожный сигнал и непосредственная угроза здоровью. Вместе с тем, губернатор Николай Любимов на своей декабрьской пресс-конференции сказал, что птицы погибли из-за пищевого отравления.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Канищеве заметили еще несколько мертвых птиц

Рязанка насчитала 12, причем, по ее словам, появились трупы одновременно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани продолжают замертво падать птицы
Пожар в рязанском поселке Семчино тушили 20 человек
В Рязани мужчина угрожал соседям ножом и поджог дверь их квартиры
В канун Нового года осуществилась мечта двоих пожилых рязанцев из Михайловского дома-интерната
Рязанцы услышат джазовый мэйнстрим и ранний бибоп
Глава администрации Рязани поручила лучше убирать улицы
Рязанские полицейские отчитались о рейдах по ночным клубам
Зимнюю Рязань озарит фестиваль огня и света
О музее Макса Фактора в Рязани рассказал федеральный телеканал
В Рязани полиция провела рейд по барам и ночным клубам
В Рязанской области задержали москвича за нарушение правил охоты
В Рязанской области ищут виновника смертельного ДТП
Надежный и без соплей: рязанка ищет 50-60-летнего мужчину своей мечты
В Рязани 4 января возможны снег и дождь
В Рязани 12-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
Виноград спаси, пожалуйста! Рязанский пожарный опубликовал видео с трех пожаров
Испугались високосного года: девять рязанских пар женились 31 декабря
Под Рязанью обнаружили труп женщины, сбежавшей из наркодиспансера
Жители дома на Семчинской давно жаловались на работу лифта, который рухнул
Все арт-елки на Лыбедском бульваре обесточили
Два человека погибли на страшном пожаре в Канищеве
Рязанский лифт заскрежетал и рухнул: жители дома совершенно спокойны
В Касимовском районе авто врезались в ограждения и съезжали с трасс
Встреча Нового года в Рязани была показана на «Первом канале»