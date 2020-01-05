5 Янв. 2020 2020-01-05T14:01:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением нового года в Рязани продолжают замертво падать птицы. 2 января тревожный сигнал в редакцию «Комсомольской правды» поступил из поселка Южный – на улице Корнилова на крышу жилого дома свалилась мертвая ворона. 4 января еще одну мертвую ворону нашли на дороге жители улице Солнечной.

Отметим, что вороны – традиционные жители городов, в том числе городов с плохой экологией. Что послужило причиной их смерти не известно.

На фоне плохой экологии многими людьми это воспринимается как тревожный сигнал и непосредственная угроза здоровью. Вместе с тем, губернатор Николай Любимов на своей декабрьской пресс-конференции сказал, что птицы погибли из-за пищевого отравления.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Канищеве заметили еще несколько мертвых птиц

Рязанка насчитала 12, причем, по ее словам, появились трупы одновременно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU