2019-12-27T18:10:20+03:00
Общество

В Канищеве заметили еще несколько мертвых птиц

Рязанка насчитала 12, причем, по ее словам, появились трупы одновременно
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rzn_city (Лариса КИНДЕЕВА).Фото: vk.com/rzn_city (Лариса КИНДЕЕВА).
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В микрорайоне Канищево рязанка заметила 12 мертвых птиц. Некоторых из них по дороге от ТК «Кит» в сторону ОДКБ, но большую часть – во дворе дома напротив бывшего телезавода.

Публикация с фотографиями погибших пернатых появилась в сообществе «Рязань» 27 декабря. Причем, по словам автора публикации, еще днем ранее трупов не было.

- Они лежат даже на детской площадке, - заметила женщина.

Напомним, о массовой гибели птиц в городе сообщалось неоднократно. На фоне плохой экологии многими людьми это воспринимается как тревожный сигнал и непосредственная угроза здоровью. Опасений добавил и предварительный вывод видного орнитолога Владимира Романова о том, что ядовитые вещества найденные в Октябрьском городке галки вдыхали из воздуха. Позже губернатор Николай Любимов, ссылаясь на результаты исследований, заявил, что отравление - пищевое.

Фото: vk.com/rzn_city (Лариса КИНДЕЕВА).

Фото: vk.com/rzn_city (Лариса КИНДЕЕВА).

ИСТОЧНИК KP.RU

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