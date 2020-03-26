Гибель птиц в Рязани вновь связали с отравлениями
Главное управление ветеринарии опубликовало результаты исследования трупов птиц, найденных Рязани. Падеж ворон и грачей произошел в марте на улице Белякова. В отсутствие возбудителей гриппа специалисты убедились сразу (буквально за пару дней) и продолжили проверять материал на другие инфекции, а также на наличие паразитарных заболеваний и признаков отравления.
- Проводились паталогоанатомические, микологические, вирусологические и химико-токсикологические исследования, - рассказали в управлении.
Озвучена информация, что «вблизи от места нахождения трупов(…) обнаружены остатки корма». В этих остатках лабораторный анализ выявил грибы рода Aspergillus и Fusarium, которые при попадании в организм вызывают соответственно аспергиллез и фузариотоксикоз.
- При острой форме заражения птица гибнет в течении 1-3 дней и смертность достигает 80-100%, - заявили ветеринары от исполнительной власти.
Кроме того, у части птиц нашли паразитов - нематод и кокцидий.
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ИСТОЧНИК KP.RU