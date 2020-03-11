Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп

11 Март 2020 2020-03-11T14:14:21+03:00

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В трупах грачей, найденных 9 марта на улице Белякова в Рязани, не нашли возбудителя вируса гриппа А. Об этом сообщило областное управление ветеринарии со ссылкой на результаты лабораторного исследования.

Помимо инфекции патологический материал изучают на наличие паразитарных заболеваний. Кроме того, проводится химико-токсикологический анализ, в том числе анализ содержимого желудочно-кишечных трактов птиц. Всю информацию планируется получить в течение двух недель, то есть до 23 марта.

Напомним, массовую гибель птиц в Рязани в конце 2019 года специалисты связали с интоксикацией через пищеварительную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU