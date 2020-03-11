2020-03-11T14:14:21+03:00
Происшествия

Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп

Химико-токсикологический анализ продолжается
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/club161457262Фото: vk.com/club161457262
Изменить размер текста:

В трупах грачей, найденных 9 марта на улице Белякова в Рязани, не нашли возбудителя вируса гриппа А. Об этом сообщило областное управление ветеринарии со ссылкой на результаты лабораторного исследования.

Помимо инфекции патологический материал изучают на наличие паразитарных заболеваний. Кроме того, проводится химико-токсикологический анализ, в том числе анализ содержимого желудочно-кишечных трактов птиц. Всю информацию планируется получить в течение двух недель, то есть до 23 марта.

Напомним, массовую гибель птиц в Рязани в конце 2019 года специалисты связали с интоксикацией через пищеварительную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязань принимает первенство ЦФО по тхэквондо олимпийской версии ВТФ
Захар Прилепин примет участие в заседании Рязанской облдумы
В Рязани закрыли на карантин из-за ОРВИ 25 классов в 14 школах
Чилийские власти разрешили рязанской туристке покинуть страну
Рязанец попытался ограбить таксиста с помощью гранаты
Рязанцы смогут заглянуть в глаза бойцам спецназа
Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп
Мошенники от имени рязанского правительства просят деньги у предприятий
В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пассажирки выпала из автобуса на дорогу
Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»
Рязанская филармония покажет спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Романа Виктюка
На трассе в Михайловском районе УАЗ на скорости влетел в иномарку
Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей
В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом
На трассах в Рязанской области могут увеличить скоростной режим
В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Рязанца лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам
Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе