Во время взрыва на заводе под Рязанью погибли два известных спортсмена из Лесного

Во время взрыва на заводе под Рязанью погибли два спортсмена. Фото: Рент-ТВ.

На пожаре в поселке Лесной во время взрыва в пороховом цехе погибли два известных шиловских спортсмена – 41-летний Виктор Аникин и 48-летний Ильдар Камалов. Оба трудились на заводе транспортировщиками, оба играли вместе за футбольную команду «Лесной-Агат». По крайней мере, их имена находятся в заявочном листе на сезон 2015 года.

Родной поселок спортсмены представляли и в Ночной хоккейной лиге, играя за команду «Лесной». Оба погибли утром 22 октября 2021 года на территории бывшего завода «Эластик».

25 октября в Рязанской области будет день траура. По всему региону приспустят государственный флаги (читать подробнее).

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