Соседи пропавшей рязанки Елены Логуновой сообщили о камерах-муляжах на доме

Из этого подъезда Елена Логунова выходила множество раз, но 25 июля она не вернулась. Фото: Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА

Соседи рязанки Елены Логуновой рассказывают о якобы фальшивых камерах видеонаблюдения на доме, где живет семья пропавшей женщины. Об этом узнали журналисты КП, побывав на месте.

«Как поведали нам жильцы, только одна из них (камер) настоящая, направлена на стоянку автомобилей. Остальные фальшивые, на установке коих кто-то нагрел жильцов», - пишут московские коллеги.

Ранее сообщалось, что Елена Логунова, по факту исчезновения которой СК РФ расследует уголовное дело, не попала на записи наружных камер за пределами дома. Это стало одним из аргументов в пользу версии об убийстве и, в частности, послужило почвой для подозрений в сторону мужа пропавшей Александра.

Также журналисты отмечают, что на пути от дома к остановке общественного транспорта уличных камер они тоже не заметили. Нет их и непосредственно на подъезде, откуда должна была выйти женщина.

Следствие по-прежнему рассматривает версию, что Елена Логунова жива (подробнее).

КП-Рязань подробно писала о загадочном исчезновении.

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