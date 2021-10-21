Следствие рассматривает версию, что пропавшая рязанка Елена Логунова жива

Рязанка Елена Логунова пропала 25 июля. Ее исчезновение распутывает федеральный СК.

Следствие по делу об исчезновении рязанки Елены Логуновой не исключает, что она жива. Об этом журналистам КП сообщил руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Андрей Карнов.

- Мы тоже не исключаем, что Елена жива, здорова, - ответил Карнов на предположение коллег.

Также Карнов в разговоре дал понять, что не доверяет биллингу перемещений Александра Логунова (мужа Елены), добытому частным детективом. Адвокат супруга пропавшей Иван Беззубцев и вовсе заявил, что он фальшивый.

В подробном материале КП по ссылке выше указано на несколько несоответствий данных биллинга и сведений, полученных во время последующих разбирательств.

Информации о местонахождении Елены Логуновой нет с 25 июля. По утверждению мужа, она отправилась в магазин и не вернулась (подробнее).

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