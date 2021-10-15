«У нас изъяли все мобильные телефоны, планшеты и компьютеры»: открытое письмо свекрови пропавшей Елены Логуновой.

Мама Александра Логунова – Ирина, обратилась с открытым письмом к общественности. Главный посыл, не нужно травить их семью, они ни в чем не виноваты. Приведем цитаты с «Рязновости»:

«С момента исчезновения Елены [Логуновой] не прошло дня, чтобы в нашу квартиру не постучались или не позвонили на телефон сотрудники правоохранительных органов. Меня, Александра [муж Елены] и других членов моей семьи уже допросили по пять, а то и более раз. Сколько было осмотров в квартирах, гараже - я сбилась со счета. У меня такое ощущение, что дня не приходит, чтобы очередной специалист не посветил специальным фонариком в моей квартире.

По словам Ирины Логуновой, их семья не просит от следователей каких-либо судебных постановлений, а все выполняют добровольно.

«Все принадлежащие нам автомобили также осмотрели не один раз, а теперь и вовсе изъяли. У нас изъяли все мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. У моего супруга изъяли рабочий ноутбук, обыскали по месту работы. Когда все изъятое вернут - не понятно, следствие не торопится. В нашем доме поселились скорбь и отчаяние. Мы ни в чем не виноваты, но такое ощущение, что уже несем наказание».

«Кто громче кричит, того и слушают, а что он кричит - не важно. Лишь бы этот крик запахом из могил был сдобрен. Мне и моим близким по-пустому кричать характер и убеждения не позволяют, но о том, что в настоящее время происходит большая несправедливость, это я заявляю».

Как отметила Ирина, через три месяца после исчезновения Елены у семьи изъяли все автомобили, и это после того, как их несколько раз уже осмотрели.

«Что там собираются найти после нескольких осмотров и прошествии значительного времени? Такое ощущение, что в угоду общественному мнению, в угоду крикливым, у нас просто взято имущество в заложники», - написала женщина.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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