Рязанские урбанисты: «Умная» остановка — одна из самых бесполезных вещей на свете

Урбанисты считают, что нельзя обсуждать "умные" остановки, пока у городского транспорта остаются нерешенными насущные проблемы.

Урбанисты из «Городских проектов» резко высказались о так называемых «умных» остановках, которые власти задумали установить в Рязани. Они, как и многие рязанцы, не понимают, как можно говорить об установке неких павильонов с табло, интерактивными экранами и прочими примочками, пока сам городской транспорт находится в упадке.

«Умная» остановка — одна из самых бесполезных вещей на свете, потому что в городе с хорошо работающим городским транспортом пассажиру просто некогда пользоваться «умными» возможностями», - считают урбанисты.

По их мнению, вместо этого нужно обсуждать назревшую транспортную реформу, выявлять болевые точки транспортной системы и разрабатывать стратегию выхода из кризиса.

- Мы абсолютно убеждены, что в этой стратегии найдутся более приоритетные задачи, требующие бюджетных средств, нежели установка бесполезных (да еще и страшных!) остановочных павильонов, - заявили «Городские проекты».

Здесь нужно заметить, что каждая «умная» остановка обходится в солидную сумму – около 3 млн рублей. Однако, как замечают урбанисты, городской транспорт благодаря им не станет лучше работать, троллейбусы и контактная не станет новее, а маршрутчики не перестанут проезжать мимо остановок и хамить пассажирам.