В скором времени в Рязани могут появиться «умные остановки» с видеонаблюдением. Фото: Александр Королев | РВ.
В Рязани планируют установить «умные остановки», сообщает пресс-службе мэрии. Такое предложение поступило 7 октября от АО «Интеркросс» на заседании рабочей группы.
Как пояснили представители компании, «умная остановка» – комплекс с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, контроля движения транспорта, телеметрии, сбора данных для МЧС, полиции и рекламных носителей. Конструкции уже поставляются в несколько регионов страны. Стоимость одной такой остановки – порядка трех миллионов рублей.
Внешний вид рязанских «умных остановок» решили согласовать на Художественном совете. Также обсудят вопрос об их расположении на территории города.
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