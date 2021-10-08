В скором времени в Рязани могут появиться «умные остановки» с видеонаблюдением. Фото: Александр Королев | РВ.

В Рязани планируют установить «умные остановки», сообщает пресс-службе мэрии. Такое предложение поступило 7 октября от АО «Интеркросс» на заседании рабочей группы.

Как пояснили представители компании, «умная остановка» – комплекс с набором программно-аппаратных продуктов видеонаблюдения, контроля движения транспорта, телеметрии, сбора данных для МЧС, полиции и рекламных носителей. Конструкции уже поставляются в несколько регионов страны. Стоимость одной такой остановки – порядка трех миллионов рублей.

Внешний вид рязанских «умных остановок» решили согласовать на Художественном совете. Также обсудят вопрос об их расположении на территории города.

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