В Рязани выявили проблемы с выпуском машин на четырех маршрутах

За III квартал 2021 года администрация Рязани выявила проблемы с выпуском машин на линии лишь на четырех маршрутах. Результаты мониторинга огласили на совещании в управлении транспорта 12 октября.

«Выявлен недовыпуск машин на линии по маршрутам: №33М2 ООО Таксавто, №77М2 ИП Захаркина Ю.В., №42М2 ИП Пряхина Ю.А., №66М2 ООО «РязаньПассажирТранс», - пишет пресс-служба мэрии.

При этом чиновники не сообщают ничего о том, как перевозчики будут отвечать за нарушения. То же касается нарушений, о которых сообщали в управление пассажиры. Жалоб поступило 74, и значительная их часть связана именно с нарушениями расписания по утрам и вечерам. Также люди сигнализировали о несоблюдении схем движения и игнорировании маршрутчиками остановок.

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