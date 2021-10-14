СК не хочет привлекать экс-следователя Дмитрия Плоткина к делу Елены Логуновой

Следователи не хотят видеть своего бывшего коллегу в качестве специалиста в деле об исчезновении Елены Логуновой. Фото: издательство "Пресса".

Центральный аппарат Следственного комитета РФ не намерен привлекать бывшего рязанского следователя Дмитрия Плоткина к участию в деле об исчезновении Елены Логуновой в качестве специалиста. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат семьи пропавшей девушки Максим Калинов.

«Данное решение следователя центрального аппарата СК считаю необоснованным и незаконным. Кроме того, не понимаю позицию следователя, который отказывается от реальной помощи по делу. Создается впечатление, что следователь центрального аппарата СК РФ не заинтересован в раскрытии данного дела. Отказ сегодня же будет обжалован. Я убежден, что добьюсь привлечения Плоткина в качестве специалиста по делу, и уверен, что установлю истину», - заявил Калинов.

По словам адвоката, Дмитрия Плоткина необходимо привлечь к делу, так как он «работал долгие годы следователем по особо важным делам, имеет множество раскрытых резонансных дел, в том числе, совершенных в условиях неочевидности, каким является дело Елены Логуновой».

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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