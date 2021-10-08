Адвокат родителей Елены Логуновой хочет привлечь к делу экс-следователя Дмитрия Плоткина. Фото: издательство "Пресса".

К делу о загадочном исчезновении Елены Логуновой хотят привлечь бывшего следователя по особо важным делам Рязанской областной прокуратуры Дмитрия Плоткина. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат мамы Елены Максим Калинов.

«Мною подано ходатайство в центральный аппарат СК о привлечении к делу всем известного Дмитрия Плоткина, который в 90-е расследовал дело о «слоновской» банде. Он обладает большими навыками следственной работы, является криминалистом, кандидатом юридических наук. На словах, участие Дмитрия Матвеевича в качестве специалиста уже одобрили», – отметил Максим Калинов.

Адвокат добавил, что всего в аппарат он направил три ходатайства, в одном из которых требует допросить супруга пропавшей - Александра Логунова - в качестве подозреваемого и избрать в отношение него меру пресечения в виде заключения под стражу.

26-летняя Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор ее местонахождение неизвестно. (ПОДРОБНЕЕ)

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