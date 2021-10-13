Мэрия Рязани запросила записи с камер видеонаблюдения после нападения собак на ребенка

Администрация Рязани отреагировала на сообщения о нападении собак на 11-летнюю девочку у «Детского мира». По информации властей, на место происшествия оперативно направили дежурных специалистов.

«Наши специалисты начали проверять информации о происшествии сразу после публикации сообщения. Мы запросили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в окрестностях. Дежурные специалисты отправились мониторить улицы. Отметим, что патрулирования по районам проводится на постоянной основе. Ранее информация о стаях собак, обосновавшихся в этом районе, не поступала», - говорится в сообщении администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что следователи Московского МСО Рязани организовали проверку по факту сообщений в СМИ о нападении собаки на 11-летнюю школьницу. Кроме всего прочего им предстоит дать оценку действиям чиновников, а омбудсмен поручила администрации Рязани в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей от нападения безнадзорных животных.

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