В центре Рязани у «Детского мира» на ребенка напала стая собак.

В центре Рязани около «Детского мира» на ребенка напала стая собак. Об этом 12 октября рассказала мама пострадавшей девочки в сообществе rznlife.ru.

«Ребенка покусали, всю ногу разодрали. Пять собак накинулось на ребенка в центре города. Это что вообще такое?» – возмутилась женщина.

Рязанка также прикрепила фото из машины скорой помощи.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что данная информация зарегистрирована, проводится проверка. Личность мамы ребенка установили, свидетелей опросили.

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