Делом о нападении собак на ребенка в центре Рязани занялся СК. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи Московского МСО Рязани организовали проверку по факту сообщений в СМИ о нападении собаки на 11-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 12 октября 2021 года в центре Рязани, у «Детского мира», одна из собак стаи безнадзорных животных напала на ребенка и укусила за ногу.

«Во время проверки действиям должностных лиц администрации Рязани будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки мы примем процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что девочку, на которую 12 октября 2021 года в центре Рязани напала стая собак, доставили в Областную детскую клиническую больницу (читать подробнее).

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