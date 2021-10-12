Пострадавшую от стаи собак юную рязанку доставили в ОДКБ

Администрации Рязани после инцидента поручили принять "дополнительные меры". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Девочку, на которую 12 октября в центре Рязани напала стая собак, доставили в Областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По словам Евдокимовой, она взяла ситуацию на контроль и обратилась к городским чиновникам:

«Даны поручения администрации Рязани в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей от нападения безнадзорных животных», - пишет омбудсмен на личной страничке.

Ранее в УМВД по Рязанской области КП-Рязань рассказали о проведении проверки по факту случившегося у «Детского мира».

Напомним, 28 сентября на остановке «Таможня» рязанец также стал жертвой агрессии бездомных животных.

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