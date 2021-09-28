На остановке «Таможня» стая чипированных собак покусала рязанца

Утром 28 сентября на остановке «Таможня» рязанца покусали собаки. О происшествии сообщили в социальных сетях. Автор сообщения сделал акцент на том, что собаки были именно чипированные.

«Вот так на остановке «Таможня» около бизнес-центра покусали собаки, чипированные. В гаражах стоят будки, никто ответственность брать на себя не хочет. Трудоспособность человека потеряна», - написала Ирина Ильина.

В начале сентября в Рязани прошел круглый стол, посвященный проблеме бездомных собак, возникшей из-за несовершенства 498-ФЗ. Согласно этому документу, животное отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. При этом проблемы с психикой у таких животных никто не устраняет (читать подробнее).

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