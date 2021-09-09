Убить нельзя, а поселить негде: в Рязани обсудили проблему бездомных собак

Бродячие стаи стали для городов настоящим испытанием. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бездомные животные – постоянные обитатели современных городов. По данным Минприроды, только бездомных собак в России около полумиллиона, а кошек так вообще никто не считал. Голодные и больные, они выживают как могут. И все чаще их жертвами становятся люди.

На минувшей неделе в Рязани прошел круглый стол, посвященный проблеме бездомных собак, возникшей из–за несовершенства 498–ФЗ. Согласно этому документу, животное отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. При этом проблемы с психикой у таких животных никто не устраняет. Из–за такой лояльности в регионах России появились стаи агрессивных бездомных собак, терроризирующих всю округу. Число нападений постоянно растет, и так, очевидно, будет продолжаться, пока власти не примут соответствующие меры. Для того чтобы обсудить эту ситуацию, и собрались кинологи, ветеринарные врачи, представители комиссии по охоте и рыболовству правительства Рязанской области, руководители приютов и другие специалисты.

Если они вкусили барашка, следующим может быть человек

– Бродячие стаи собак несут огромную опасность для людей, а особенно для детей и стариков, так как они самые слабые, – поделилась кинолог Мария Родионова. – Во многих российских городах из–за бездомных собак на улицу боятся выпускать детей. Нынешний закон РФ не позволяет усыплять даже бешеную собаку. При этом никакой материальной базы для питомников в муниципалитетах он же не предусматривает. Вот и получается, что убить нельзя, а поселить негде. Под опасностью мы подразумеваем и покусы, и убийства собаками, и инфекции. С начала года в России от бродячих собак уже погибли 26 человек! И эта проблема заключается в федеральном законодательстве, а конкретно в программе ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками «Отлов–Стерилизация–Вакцинация–Возврат» – Ред.). Мы же считаем, что для выхода из этой ситуации необходимо возвращать безвозвратный отлов.

И действительно, безвозвратный отлов бродячих животных как метод уменьшения их численности применяют многие страны – от США и ЕС, до Сингапура и Японии. Так называется процедура, когда из городской среды бездомное животное помещают в частный или муниципальный приют. Однако затем его не возвращают на место отлова. После вакцинации и установленного периода передержки животные попадают к новым хозяевам. Если за это время прежние или новые владельцы не появились, животных безболезненно усыпляют или же передают в частный приют, где им продолжают искать новых хозяев.

Несмотря на то, что программа ОСВВ существует уже три года, животные продолжают плодиться. Как отмечают ветеринары, стерилизация, скорее всего, в необходимых объемах не ведется из–за нехватки финансирования. Поэтому стаи год от года разрастаются. Согласны с такой позицией и представители охотничьего сообщества. По их мнению, необходимо скорее вернуть им возможность отстреливать бездомных собак в угодьях (одичавших собак, которые живут в лесах, исключили из перечня охотничьих ресурсов – Ред.). Причем речь идет именно об отстреле без всякой стерилизации. Охотники бьют тревогу: дикие стаи уже стали нападать на оленей, зайцев, гнездящихся птиц на земле и даже людей. Опасность заключается еще и в том, что стаи бездомных животных каждый раз выбирают все большую по размеру жертву. И постепенно, после того, как они, к примеру, вкусили барашка, следующим может быть ребенок.

Радикальные зоозащитники и «псинобесие»

Возможно, проблему удалось бы решить гораздо быстрее, если бы активное противодействие здравым предложениям кинологов и ветеринаров не противостояли радикальные зоозащитники, считающие, что помимо собак других животных просто нет.

– Часто за основной проблемой мы забываем о необходимости повышения образования людей в отношении поведения с бездомными животными. У нас был случай, когда мамочка, видя на собаке маячок, подумала что «собачка хорошенькая», и пустила своего маленького ребенка поиграть. А песик возьми и откуси ребеночку пол–лица. Надо следить за тем, чтобы горе–зоозащитники близко не подходили к школам. Они внушают ученикам, что все животные добрые и безобидные, а это опасно для детей. Это называется одним словом «псинобесие» – защищают только псин, – говорит дрессировщик МВД, ловец собак центра помощи животных без владельцев «Городская собака» Сергей Селиванов.

Очень важно, по мнению профессионального сообщества, чтобы и в приютах работали только специалисты с профильным образованием. Это должен быть ветеринарный врач, зоолог, биолог, то есть те, кто понимает, что такое собака. При этом сама организация должна быть официально зарегистрирована и работать в правовом поле. У нас же закон разрешает открывать приюты и собирать деньги на него любому, кто назвал себя зоозащитником.

Увы, но многие зоозащитники понимать необходимость этого не хотят. Поэтому в обществе идут бесконечные баталии между ними и сторонниками радикального уничтожения всех бродячих собак.

Решить проблему в начале этого года пытались на законодательном уровне депутаты Госдумы. 15 марта группа парламентариев предложила разрешить регионам регулировать численность бездомных животных в приютах, в том числе «гуманными методами, гарантирующими безболезненную смерть». В пояснительной записке к документу авторы заявили, что так называемый метод ОСВВ «удаляет у них репродуктивную функцию, но не здоровый оскал, и животные остаются опасными для человека. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными». Принятие этих мер могло бы стать первым существенным шагом в защите людей от нападений, однако до его рассмотрения так и не дошло – в итоге законопроект отозвали.

По результатам круглого стола участники составили протокол, в котором потребовали отмены ОСВВ и введения безвозвратного отлова бездомных животных. Пока же этого не произошло, мы остаемся с проблемой голодных уличных стай один на один. В сегодняшней ситуации, пока обстановка не нормализовалась, очень важно объяснить людям и в первую очередь детям, что бездомная собака – это хищник, который может быть очень опасен.

А еще был случай

19 мая 2021 года в Самаре ранним утром бездомные собаки напали на жительницу Зинаиду Смехнову, которая отправилась на прогулку. На помощь израненной женщине пришла тренер конного клуба, которая проезжала мимо. Услышав стоны, она разогнала собак и вызвала скорую. К сожалению, врачи оказались бессильны. Спустя несколько дней после происшествия пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в себя.

Адвокат дочери Зинаиды Смехновой намерена привлечь внимание к страшной истории и заставить власти искать эффективные методы решения проблемы бродячих собак.

Справка «КП»

ОСВВ – способ обращения с бродячими собаками «Отлов–Стерилизация–Вакцинация–Возврат», узаконивающий их свободное нахождение в городской среде. Это экспериментальный метод, предложенный российской зоозащитной общественностью, ведущей борьбу за освобождение животных. Он предусматривает замену собой практикуемого в большинстве стран мира безвозвратного отлова. ОСВВ также предполагает запрет на усыпление невостребованных особей в приютах. Вместо этого происходит возвращение самок стерилизованных собак в места поимки и их последующее свободное безнадзорное обитание на улицах.

Только цифры

Число бездомных собак в России составляет, по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии РФ, порядка 500 тысяч особей. Лучше всего с регуляцией популяций бездомных животных дело обстоит в Санкт–Петербурге и Москве, в Нижнем Новгороде, Вологде и Хабаровске. В числе аутсайдеров Якутск, Республики Саха и Башкортостан.