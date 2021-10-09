В соцсетях рассказали о пожаре в поликлинике №2

Фото: RZN LIFE

В группе RZN LIFE в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о пожаре в рязанской поликлинике №2. По данным очевидцев, ЧП произошло в пятницу 8 октября, а на опубликованных ими кадрах, заметно как в одном из помещений искрится проводка.

«Люди кричали «пожар», но все не верят и сидят, некоторые сказали «мы очередь потеряем». У поликлиники нет батарей - все меняют, везде обогреватели - загорелась проводка», - рассказала одна из свидетелей.

При этом автор поста утверждает, что в поликлинике не сработала пожарная, а работники учреждения просили не выкладывать видео в соцсетях. Официальная информация уточняется.

Напомним, что с недавних пор поликлиника №2 структурно относится к ОКБ имени Семашко где 24 сентября также произошло возгорание. А 9 июня года пожар в ковидном госпитале больницы Самашко унес жизни трех пациентов.

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