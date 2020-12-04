В рязанской поликлинике №2 место опытных врачей заняли ординаторы

Фото: ОКБ имени Семашко.

Кадровый голод в рязанской поликлинике №2 решили восполнить, пригласив на работу восемь ординаторов из медицинского университета. Об этом сообщается на сайте ОКБ имени Семашко.

Ранее «Комсомолка» писала, что после присоединения поликлиники к больнице Семашко, начался масштабный отток квалифицированных кадров. Покинули поликлинику и многие специалисты, медицинские сестры, санитарки и регистраторы.

- Для нас стала неожиданностью эта работа, но мы осознаем свою ответственность, мы понимаем, что необходимы сейчас, и поэтому готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь пациентам и коллегам, - приводит слова ординатора Анастасии Трегубовой пресс-служба больницы.

В качестве наставников для вчерашних студентов выступают более опытные сотрудники поликлиники №2.

Фото: ОКБ имени Семашко.

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